Neu an der Gesamtschule Kempen „Ein guter Lehrer sollte auch mal Spaß machen und nicht so laut sein“

Was gefällt den neuen Fünftklässlern an der Schule? „Dass es einen Kiosk gibt, an dem man alle möglichen Sachen kaufen kann“, sagt Annabell (10), „dass es eine Mensa gibt, in der man mittags essen kann“, sagt Hanielle (11). Madita (10) stimmt zu: „Es gibt hier viele Möglichkeiten, zu essen. Und es gibt viele Sportmöglichkeiten.“ Wenn sich die Kinder ihre Traum-Schule malen dürften, wäre es eine sehr bunte Schule. Da sind sich die Mädchen einig, „nicht alles grau“, sagt Madita. Annabell hat konkrete Vorschläge: „Wie wäre es, wenn jedes Kind seine eigene Fläche hätte, die es bemalen könnte?“ Auch Hanielle hätte die Schule gern schön bunt, „jede Klasse könnte die Fenster mit Kunst gestalten, so dass jedes Kind etwas beiträgt.“ Für die Pausenzeiten gibt es Spiele, ein Hangelgerüst und Kletterstangen. Damit sind die Kinder ganz zufrieden, „ich bin so glücklich“, sagt Annabelle. Ein Klettergerüst könnte noch hinzukommen, findet Hanielle, „aber eigentlich reicht der Schulhof so aus“, meint Madita.