Der große Tag der Kleinen - in unserer Region sind nach den Sommerferien zahlreiche Kinder in die Schule gekommen. Damit das in Erinnerung bleibt, haben wir die Freude und Aufregung junger Schulanfänger im Rahmen unserer Fotoaktion festgehalten. Heute bringen wir diesen unvergesslichen Moment zu Ihnen nach Hause. Viel Freude beim Anschauen der Fotos!