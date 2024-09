Gymnasien in NRW Abschlussprüfungen nach 10. Klasse – Philologenverband findet das sinnlos

„Nur wenige von ihnen verlassen das Gymnasium tatsächlich nach der Mittelstufe. Wir schlagen vor, dass diese überschaubare Personengruppe die ZP10 auf Wunsch freiwillig ablegen kann, für alle anderen würde die Verpflichtung entfallen“, empfahl Sabine Mistler, Vorsitzende des Verbands. In NRW finden die ZP10 in allen Schulformen am Ende der Klasse zehn in Deutsch, Englisch und Mathe statt, seit diesem Jahr nach längerer Pause auch wieder in den Gymnasien.