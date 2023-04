Maßnahmen gegen Lehrermangel Das ändert sich an den Grundschulen in NRW

Die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen können damit beginnen, sogenannte Alltagshelfer einzustellen. Zum 1. Mai treten zudem rechtliche Änderungen in Kraft, die den Seiteneinstieg für Lehrkräfte erleichtern. Das kündigte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Freitag in Düsseldorf an.