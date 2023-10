Nach geplantem Handyverbot in Großbritannien Lässt sich ein Handyverbot auch an deutschen Schulen umsetzen?

Großbritannien ist nicht das erste Land, in dem die „mobiles“ aus der Schule verbannt werden sollen. Schon im Juli hatten die Niederlande ein Verbot angekündigt, das von kommendem Jahr an greifen soll. Gerade wenn Schüler während des Unterrichts in sozialen Medien unterwegs seien oder andere Apps bedienten, lenke sie dies vom Unterrichtsstoff ab und störe die soziale Interaktion in der Klasse, hieß es zur Begründung. Die britische Regierung nannte zudem Frankreich, Italien und Portugal als Beispiele.