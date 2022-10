Zurück in die Schule : Diese sieben Elternabend-Typen kennt jeder

Düsseldorf Wer führt das Protokoll? Wer wird Pflegschaftsvorsitzender? Manche Fragen beim Elternabend sind immer gleich. Und auch manche Elterntypen kommen immer wieder vor. Hier sind die sieben Klassiker.

Die Stühle: viel zu klein. Die Luft im Raum: verbraucht. Die Themenliste: endlos.

Es ist leicht, Elternabende doof zu finden. Bei aller Liebe und bei allem Interesse für Hausaufgabenpläne, Wandertage oder den bald startenden Sexualkundeunterricht: Bis in den späten Abend in Raum 1.221 zu sitzen und Wahlzettelchen auseinanderzufriemeln, erfordert Sitzfleisch und viel Geduld. Dabei bieten Elternabende durchaus Unterhaltungswert – wenn man nur genau hinschaut. Beobachten Sie beim nächsten Mal einfach die anderen Eltern im Klassenzimmer! Diese sieben Typen entdecken Sie fast jedes Mal. Und vielleicht sind Sie ja sogar selbst einer davon.

1. Der Alleinunterhalter

Meldet sich freiwillig für sämtliche zu vergebenden Pöstchen, vom Protokollführer über den Klassenkassenwart bis zum Pflegschaftsvorsitz. Hat in der Regel noch mindestens ein weiteres Schulkind zuhause und schmeißt auch in dessen Klasse den Laden („Ich helf ja bei der Felicitas schon überall mit“). Elternabende sind seine große Stunde. Mosert später aber in der WhatsApp-Klassengruppe, warum immer alles an ihm hängenbleibt - spätestens im Dezember, wenn es darum geht, wer beim Schul-Weihnachtsmarkt die Waffeln backt. Profitipp: Den Alleinunterhalter immer machen lassen. Niemals abstimmen, wenn sich jemand freiwillig meldet! (siehe ↓Demokrat)

2. Die Mutti-Truppe

Besteht gewöhnlich aus vier bis fünf Müttern, deren Kinder sich bereits seit der Krabbelgruppe kennen. Seither marschieren sie gemeinsam durch die Bildungsinstitutionen. Mitglieder der Mutti-Truppe duzen einander als einzige im Raum und hocken wagenburg-artig um einen einzigen Tisch herum, wo sie sich wissend-amüsierte Blicke zuwerfen. Machen beim Rausgehen demonstrativ noch die Termine für die nächsten Kindergeburtstage klar.

3. Der Auskenner

Er ist der Albtraum jeder Klassenlehrerin: Schließlich ist es schwer genug, vor knapp 30 überkritischen Eltern in der Diskussion um datenschutzkonformen Distanzunterricht souverän rüberzukommen. Der Auskenner allerdings holt irgendwann tief Luft und sagt: Also ich will mich da ja nicht einmischen. Aber ich bin ja selber Lehrer. Und bei uns an der Schule machen wir das immer folgendermaßen.

4. Der Lulatsch

Misst zirka zwei Meter fünf und musste schon beim Reinkommen in der Klassentür den Kopf einziehen. Jetzt kauert er auf einem Stühlchen mit wadenhoher Sitzfläche und versucht, seine Beine unter die Bank zu bekommen, ohne den Tisch umzuwerfen. Wird im Laufe des Abends immer wieder von Krämpfen geschüttelt und humpelt schließlich auf eingeschlafenen Gliedmaßen in die Dunkelheit.

5. Die Einknickerin

Zwei brisante Personalien prägen jeden Elternabend: Die Suche nach einem Protokollführer und jene nach dem Pflegschaftsvorsitzenden (a.k.a. Elternsprecher). Wenn nicht zufällig ein ↑Alleinunterhalter im Raum ist, möchte das im Normalfall keiner machen. Das ist dann der faszinierende Augenblick, in dem lauter Erwachsene wieder sieben Jahre alt sind, schüchtern auf die Tischplatte gucken und alles tun, um den Blicken des Klassenlehrers auszuweichen. Eine peinliche, schier endlose Stille entsteht, die erfahrene Lehrkräfte gnadenlos ausreizen. Sie wissen: Am Ende knickt einer ein, meistens eine Mutter, die kann das Schweigen nicht mehr ertragen – und macht den Job halt doch.

6. Der Demokrat

Gilt als natürlicher Feind des ↑Alleinunterhalters: Der Demokrat muss immer nochmal alles legitimiert haben. Es hat sich eine Freiwillige gefunden, die auf dem Sommerfest die Bonmarken verkauft? Können wir da bitte nochmal abstimmen. Die Eltern haben sich gerade per Zuruf geeinigt, dass man trotz Datenschutzbedenken eine Telefonliste rumgehen lässt? Da sollten wir die Mehrheit entscheiden lassen. Kurios: Der Demokrat ist meistens ein Mann, kommt im Anzug direkt aus dem Büro und hat beim Sommerfest leiderleider nie selber Zeit, sich an den Bonmarkenstand zu setzen.

7. Die Nachzüglerin

Frage: Wie lange dauert so ein Elternabend? Antwort: Immer länger, als man glaubt. Sind die Tagesordnungspunkte erledigt und sämtliche Fragen beantwortet, würden alle echt gern nach Hause gehen. Alle bis auf die Nachzüglerin, die bis hierhin kein Wort gesagt hat. Alle haben schon die Jacken an und sind halb aufgestanden, da hebt sie die Hand und setzt zu einer Wortmeldung an, die sie die letzten zwei Stunden angebrütet hat – und mit der sie nun, um viertel nach zehn, ein Fass aufmacht. Wie ist eigentlich das Datenschutzkonzept der Schule? Müsste man nicht mehr gegen Cybermobbing tun?