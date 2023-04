Tipps für Essen, Organisation und Co. Wie plant man den großen Tag der Einschulung?

Dazu zählt als erstes: Sobald der Termin der Einschulung feststeht, am besten direkt den Termin in der Wunsch-Location buchen. Denn die beliebtesten Lokale, in denen es vielleicht draußen sogar noch Spiel- und Tobemöglichkeiten gibt, sind bei vielen Eltern besonders begehrt. Und der Platz für diesen einen Tag ist zwangsläufig begrenzt.