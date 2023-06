Cannabisprävention an einer Düsseldorfer Gesamtschule Kiffen auf Instagram

Tarik* greift in den Stoffbeutel und zieht eine Bierflasche heraus. Seine Augen weiten sich. „Ohhh eyyy“, sagt jemand im Raum. Tarik dreht die Flasche in seinen Händen, seine Augen haften fest auf ihr. Links und rechts beugen sich seine Sitznachbarn zu ihm herüber. Die Bierflasche hat ihre Aufmerksamkeit. Sie steht für Alkohol. Eine Droge neben vielen, über die in der vierten Schulstunde kurz vor der Mittagspause gesprochen wird.