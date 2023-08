Bildungsmonitor 2023 NRW landet in neuem Ländervergleich weit hinten

90,6 Prozent der sächsischen Grundschülerinnen und Grundschüler besuchten demnach im Jahr 2021 eine Ganztagsschule (Bundesdurchschnitt: 47,5 Prozent). Zudem wiesen Grundschülerinnen und Grundschüler in Sachsen die höchsten durchschnittlichen Kompetenzen in Mathematik und im Lesen auf. Verbesserungspotenzial gibt es allerdings bei der täglichen Nutzung von digitalen Medien im Schulunterricht und bei der Ausstattung mit schnellem WLAN an den Schulen: In diesem Bereich belegte Sachsen laut Bildungsmonitor nur Platz 13.