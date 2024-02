Ratingen Wie sich alle Kinder an einer Grundschule verbessert haben

Die Arbeit mit dem iPad macht nicht nur dem neunjährigen Eric Spaß. Wenn in seiner Klasse dreimal in der Woche die Tablets herausgeholt werden, freuen sich auch viele seiner Mitschüler. Nur eine der Übungen findet Eric nicht so richtig gut. Bei ihr geht es darum, Wörter mit Doppel-S und scharfem S voneinander zu unterscheiden. Ziel ist es, die Begriffe in die jeweils passende Schublade zu ziehen. Für den Grundschüler ist das eher mühselig. „Aufgaben, die man nicht mag, sind nervig“, sagt Eric.