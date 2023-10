Lesen, Zuhören und Schreiben Neuntklässler in NRW liegen unter dem Bundesschnitt

In Nordrhein-Westfalen lagen die erreichten Leistungen unter dem Bundesschnitt. Den MSA-Standard verfehlten im Fach Deutsch 39 Prozent der Neuntklässler in NRW im Lesen und sogar 41 Prozent beim Hörverständnis. Und 29 Prozent scheiterten im Bereich Rechtschreibung. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) betonte: „Wenn ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der 9. Klasse nicht richtig lesen, schreiben und zuhören kann, dann ist das ein riesengroßes Problem.“ Nur wer lesen, schreiben und zuhören könne, sei auch in der Lage, Aufgaben zu verstehen und zu bearbeiten, in der Schule und später auch im Beruf.