Nach Technik-Panne Abiturienten starten mit einem Tag Verspätung in ihre Prüfungen

Die für Mittwoch geplanten Prüfungen sollen nun an diesem Freitag nachgeholt werden. An diesem Tag feiern Muslime allerdings das im Islam wichtige Zuckerfest. Die Landesschülervertretung kritisierte, der Ausweichtermin sei auch deshalb eine „Katastrophe“. Feller bot muslimischen Schülerinnen und Schülern allerdings einen Ausweichtermin im Mai an. „Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben“, teilte die Ministerin mit.