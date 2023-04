Download-Panne in NRW Abi-Verschiebung womöglich wegen neuer IT-Sicherheitstechnik

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Kunden etwa auch von Bankgeschäften kennen, müssen Anwender auf zwei verschiedene Arten ihre Berechtigung belegen. Das macht es Betrügern deutlich schwieriger, einen Zugang zu knacken. Am Dienstagabend war es für die meisten Schulen in NRW nicht möglich gewesen, die Abi-Klausuren für die Prüfungen am Mittwoch vom Server herunterzuladen. Das Schulministerium musste deshalb am späten Dienstagabend die Prüfungen in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik auf Freitag verschieben.