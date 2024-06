Nach Abi-Panne Firma aus Bayern entwickelt neues Klausuren-Download-System für NRW

„Der Zuschlag ist an die Firma Liongate AG erfolgt“, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage. Der Auftrag beinhalte sowohl die Entwicklung als auch den Betrieb und die Wartung der Internetplattform. „Es handelt sich bei dem zukünftigen System um eine Neuentwicklung, die alle Funktionen für die Planung und Durchführung der zentralen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen in einem System zusammenfasst“, so das Ministerium. Die Entwicklung beginne gerade. Zu den Kosten machte das Schulministerium aus vertraglichen Gründen keine Angaben.