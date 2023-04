Abiprüfungen in NRW 2023 Schummeln bis zum Schulabschluss

Es sind die wichtigsten Prüfungen im Leben von vielen Schülerinnen und Schülern: die Abiturprüfungen. Schon seit Wochen büffeln rund 73.000 Abiturienten in NRW, um die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Die schriftliche Prüfungsphase beginnt am 19. April mit den Klausuren in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. Auch Theo Blaesse, Schüler aus Emsdetten und Mitglied im Landesvorstand der Landesschüler*innenvertretung NRW, schreibt gleich am 19. April seine erste Abiturprüfung – im Leistungskurs Physik.