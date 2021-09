Erkältungswelle in NRW : Diese Regeln gelten für kranke Schul- und Kitakinder

Düsseldorf Die Erkältungswelle zwingt viele Kinder dazu, nicht in die Schule oder Kita zu gehen. Die Eltern müssen dann zum Teil auch zu Hause bleiben – und können nicht arbeiten. Es gibt aber ein Recht auf Entschädigung.

Wenn ein Schulkind an Schnupfen leidet, soll es mindestens 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben. Die Schule muss dann benachrichtigt werden. Das steht in einer Handlungsempfehlung des nordrhein-westfälischen Schulministeriums. Gesetze oder feste Regelungen für den Krankheitsfall gibt es aber nicht, das Ministerium verweist auf Anfrage auf die Handlungsempfehlung. Wenn das Kind nach 24 Stunden keine weiteren Symptome entwickelt, darf es wieder in die Schule gehen. Hat das Schulkind weitere Symptome, wie etwa Fieber oder trockenen Husten, sollen die Eltern es auf jeden Fall zu Hause zu lassen – und erst wieder in die Schule schicken, wenn die Symptome abgeklungen sind.