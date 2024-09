Keine NRW-Regeln über fehlende Schulkinder „Im schlimmsten Fall erfahren Eltern erst am Nachmittag, dass ihr Kind nicht angekommen ist“

In Nordrhein-Westfalen sind keine landesweit einheitlichen Regeln geplant, in welcher Form Eltern informiert werden, deren Kind unentschuldigt nicht in der Schule erscheint. Generell seien Eltern laut Schulgesetz ohnehin in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenheiten zu informieren und zu beraten, antwortete Ministerin Dorothee Feller (CDU) jetzt auf eine entsprechende FDP-Anfrage.