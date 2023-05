Einstimmig beschlossen Gesamtschule in Gelsenkirchen erlaubt Jogginghosen und bauchfreie Tops

Gelsenkirchen · An einer Gesamtschule in Gelsenkirchen haben Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerschaft einstimmig eine Änderung in der Schulordnung beschlossen – Jogginghosen im Unterricht sind von nun an in Ordnung. Wie es zu der Abstimmung kam.

04.05.2023, 11:09 Uhr

An einer Gelsenkirchener Gesamtschule sind Jogginghosen im Unterricht nun erlaubt (Symbolbild). Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

An vielen Schulen in NRW gilt - offiziell oder unausgesprochen - ein Dresscode. Die Jogginghose gehört oft nicht dazu, ist sogar verboten. Die Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck hat diese Regel nun abgeschafft. Schülerinnen und Schüler hätten mit viel Überzeugungsarbeit die Schulordnung gekippt – in dieser stehe nun „An unserer Schule machen Kleider keine Leute“, wie der WDR in der Aktuellen Stunde vom 3. Mai berichtet. Die Jogginghose ist nicht das Problem Verbot an Wermelskirchener Schule Die Jogginghose ist nicht das Problem Jahrelang habe es Streit gegeben, um Jogginghosen, bauchfreie Shirts und tiefe Ausschnitte. Die Verbote seien für die Schülerschaft nicht akzeptabel gewesen, die Sprecher ergriffen die Initiative. Stufensprecher Ole Stratmann erzählt in dem Beitrag, in der Schulkonferenz habe er sich zunächst für eine komplette Abschaffung der Ordnung eingesetzt. Das sei abgelehnt worden, mit dem Kommentar, die Schülerinnenvertretung solle einen neuen Vorschlag machen. Es werden Vorschläge gesammelt, in einem eigens dafür aufgestellten „Kleider-Kummerkasten“, wie es in der Sendung des WDR zu sehen ist. 300 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der Ideensuche. Das sagt die Deutsche-Knigge-Gesellschaft zum Jogginghosen-Verbot an Schulen Nach Diskussion in Wermelskirchen Das sagt die Deutsche-Knigge-Gesellschaft zum Jogginghosen-Verbot an Schulen Bei der Umfrage wird klar: Es geht um mehr als nur Jogginghosen. „In jüngerem Alter probiert man sich aus – in meinen Augen hab ich auch bestimmt mal ein zu knappes Oberteil getragen. Aber ich muss das für mich selber lernen“, sagt Schülersprecherin Marisa Hardt im WDR. Und deswegen wollte sie die Schul-Kleiderordnung ändern. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die in der Schulkonferenz sitzen, wurden vorab über die Ideen informiert. „Da war uns schon klar, in welche Richtung das gehen könnte“, sagt Ole Stratmann. Das Ergebnis der Abstimmung: Lehrende, Eltern und Schülerschaft stimmen geschlossen für die Änderungen – Trainingssachen und bauchfreie Oberteile sind von nun an in Ordnung, sexistische oder rassistische Aufdrucke sowie Mützen im Unterricht bleiben verboten. Die Lehrerschaft kann gut mit dem Ergebnis leben. „Bei der ersten Schulordnung ist es uns nicht gelungen, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen“, sagt Schulleiter Volker Franken im WDR. Es sei eher eine Abstimmung „Erwachsene gegen Schülerinnen und Schüler“ gewesen, und für letztere sei es wichtig gewesen, die Entscheidung gemeinsam in einem demokratischen Prozess zu fällen. Schülersprecherin Marisa Hardt sagte dazu: „Für mich habe ich gelernt – so lange man möchte, kommt man an sein Ziel.“ In Wermelskirchen waren Jungen und Mädchen des Unterrichts verwiesen worden, weil sie in der Schule Jogginghosen trugen. Dies hatte zu Diskussionen über die Stadtgrenzen hinaus geführt.

(toc)