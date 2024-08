Schulstart für i-Dötzchen in NRW Elf Tipps für einen sicheren Schulweg

„Am besten laufen Eltern den Schulweg mit ihren Kindern mehrfach unter realen Bedingungen ab – also werktags am Morgen und am Mittag“, sagt Roman Suthold, Mobilitätsexperte beim ADAC Nordrhein. Dabei sollten sich Eltern mit Erstklässlern ausreichend Zeit nehmen und besonders Gefahrenstellen an Kreuzungen oder Straßenüberquerungen ausführlich besprechen.