Schulabschluss in NRW : Endlich wieder Abiball!

Plettenberg/Köln Es ist ein Lichtblick für alle Abiturienten, die sich zwei Jahre lang unter Pandemiebedingungen durch den Schulstoff gekämpft haben: Sie dürfen ihren Abschluss groß feiern. Doch viele hatten sich noch gar nicht um einen Saal gekümmert.

Doch diese gute Nachricht stellte Dogan, ihre Stufe am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Plettenberg und tausende andere Abiturienten in NRW vor eine große Herausforderung: Viele haben nicht mehr damit gerechnet, dass es eine richtige Feier geben wird und sich nicht um einen Saal gekümmert. „Es war alles so unsicher“, sagt Dogan, die sich in der Landeschüler:innenvertretung NRW engagiert. Anfangs hätte sich ihre Stufe noch motiviert in Kleingruppen aufgeteilt – jeder wollte sich um etwas kümmern. Doch als die Coronazahlen im Herbst wieder stiegen und die Omikron-Variante kam, ließen sie die Vorbereitungen schleifen. Ein Fehler. Denn in Plettenberg waren dann alle Säle für den 25. Juni ausgebucht. Nun feiert die Stufe in einer Schützenhalle in Affeln, zwanzig Minuten entfernt. Mit Buffet, DJ, Fotograf und allem, was dazu gehört. Ab 22 Uhr beginnt die Aftershow-Party. Dann dürfen auch Freunde von außerhalb kommen. Corona-Beschränkungen gibt es keine. Wie sie nach der Feier nach Hause kommen, wissen sie noch nicht. Wahrscheinlich buchen sie Shuttle-Busse.