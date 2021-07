Neue Corona-Schutzverordnung : Schützen verzichten erstmal auf große Feste

Neuss Das Land erlaubt wieder Stadt- und Schützenfeste bei niedrigen Inzidenz-Werten. Den Vereinen hilft das wenig: Sie brauchen für die Planung der Feiern einen monatelangen Vorlauf. Zudem herrscht angesichts schon jetzt steigender Infektionszahlen verbreitet Skepsis. Aber es werden Ersatzprogramme angeboten.

Es darf wieder gefeiert werden: Wenn die landesweite Inzidenz sowie die Inzidenz der jeweiligen Kommune stabil unter zehn liegen, sind Volks-, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste in NRW ab Freitag wieder erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Testnachweis aller Teilnehmer. Das sieht die dann in Kraft tretende neue Corona-Schutzverordnung des Landes vor. Ob damit aber vielerorts auf die Schnelle beispielsweise Schützenfeste organisiert werden können, ist fraglich. „Wir verpflichten rund 60 Musikkapellen für unser Fest, die Verträge werden aber bereits im Dezember des Vorjahres geschlossen“, sagt Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützenvereins. „Das lässt sich kurzfristig nicht darstellen.“

Das Neusser Bürger-Schützenfest mit fast 8000 Teilnehmern wird normalerweise Ende August veranstaltet und zieht mehr als eine Million Besucher an. Schon im vergangenen Jahr musste das Fest abgesagt werden, die Mitgliederkorps feierten im kleinen Kreis, veranstalteten etwa private Frühstücke in Gärten oder Ausflüge. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. „Wir pflegen die Gemeinsamkeit im überschaubaren Rahmen“, sagt Flecken. Aufwändiger zu feiern, sei schlichtweg zu riskant. „Wenn man auf die Entwicklung der Inzidenzen schaut, bin ich skeptisch, ob das alles so hält“, sagt Flecken. „Nachher bemüht man sich doch noch um ein Fest und wird dann zurückgepfiffen.“