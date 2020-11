Ermittlungen im Rockermilieu : Polizei entlässt Verdächtigen nach tödlichen Schüssen in Alsdorf

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Rockergruppen an dem Geschehen beteiligt gewesen sein sollen. Foto: dpa/Ralf Roeger

Alsdorf Der Verdächtige, der sich nach den tödlichen Schüssen in Alsdorf bei Aachen der Polizei gestellt hatte, ist wieder auf freiem Fuß. Was genau am Tatort geschehen ist, ist laut Staatsanwaltschaft noch immer unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann sei am Montagabend entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das Geschehen sei immer noch unklar; offenbar seien mehrere Rockergruppierungen beteiligt gewesen.

Der Tatverdächtige hatte sich nach dem Vorfall am Samstagabend in Alsdorf gestellt. Dort waren nach einem Streit Schüsse gefallen: Der 32-Jährige brach zusammen und starb später im Krankenhaus. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an, erklärte die Staatsanwaltschaft und machte keine weiteren Angaben.

(th/dpa)