Schürmannhof in Essen Heimplatz mit Haustier

Essen · Es gibt nur wenige Seniorenheime, in denen Hunde erlaubt sind. Das führt dazu, dass viele Menschen sich von ihren Tieren trennen müssen. Grausam ist das, findet Dieter Ochel, der in Essen einen Bauernhof in eine Wohnanlage für ältere Menschen und ihre Haustiere verwandelt hat. Ein Besuch.

21.09.2023, 15:32 Uhr

Großes Glück: Karin Lewer-Spieker mit ihrer Hündin Kira in ihrer Wohnung auf dem Schürmannhof in Essen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Jule steht neben der Couch und guckt ein bisschen angestrengt. Die betagte Dackeldame hatte vor ein paar Tagen die Ärztin da, das hintere Beinchen war ganz schwach und wackelig. „Es geht dem Julchen jetzt wieder besser“, sagt Ingeborg Kretschmer. „Und fressen tut sie noch gut.“ Die 73-Jährige und ihr Rauhaardackel leben nun seit vier Jahren hier, auf dem Schürmannhof in Essen. Nach dem Tod ihres Mannes hat Ingeborg Kretschmer auf dem restaurierten Bauernhof ein neues Zuhause gefunden, sie hat eine kleine Wohnung im Erdgeschoss. Ein Umzug in ein Seniorenheim, in das sie Julchen nicht mitnehmen kann, stand nie zur Debatte. „Ich habe sie vor 17 Jahren als Welpe bekommen“, sagt sie. „Ohne meinen Hund wäre ich nirgendwo hingegangen.“ Julchen guckt. Und wackelt mit dem Schwanz.