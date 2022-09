Prognose der Kultusminister : Schülerzahl in NRW könnte bis 2035 um rund 340.000 steigen

Schülerzahl in NRW könnte bis 2035 um rund 340.000 steigen

Eine Schülerin zeigt in der Grundschule im Unterricht auf. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Vorausberechnungen der Kultusministerkonferenz sind Grundlage für die Berechnungen zur Entwicklung des Lehrkräftebedarfs in den Bundesländern.

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden bis Mitte der 2030er-Jahre voraussichtlich rund 340.000 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet als heute. Ihre Zahl könnte von derzeit etwa 2,45 Millionen auf 2,79 Millionen im Jahr 2035 steigen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) hervorging.