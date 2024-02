Bericht für den Innenausschuss Schüler mit islamistischen Ideologien an 29 NRW-Schulen

An 29 Schulen in Kostenpflichtiger Inhalt Nordrhein-Westfalen hat es in den beiden zurückliegenden Jahren ähnliche und vergleichbare islamistisch geprägte Vorfälle wie an der Neusser Gesamtschule gegeben, wie aus einem von der SPD beantragten Bericht für den NRW-Innenausschuss hervorgeht. Demnach seien der Fall der Gesamtschule in Neuss sowie ähnlich gelagerte Fälle in den Jahren 2022 und 2023 auch dem Verfassungsschutz bekannt.