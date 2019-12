Fahrzeuge ohne Nummernschilder : Wie NRW-Städte mit Schrottautos am Straßenrand umgehen

Ein Aufkleber des Ordnungsamtes Duisburg klebt auf der Seitenscheibe eines Autos ohne Nummernschild. (Archivbild 2015). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Ilgner

Düsseldorf In Gelsenkirchen wurden in diesem Jahr dreimal so viele halterlose Fahrzeuge gemeldet, wie noch vor wenigen Jahren. Auch in anderen NRW-Städten sorgen Schrottautos regelmäßig für Ärger. Die Ordnungsämter gehen gegen das Problem vor.

Immer wieder kommt es vor, dass Autos ohne Nummernschilder am Straßenrand geparkt und dann für Wochen, teilweise sogar Monate nicht bewegt werden. Das kann passieren, wenn der alte Fahrzeughalter das Auto beispielsweise bei den Behörden abgemeldet hat, um es zu verkaufen, der neue Besitzer es aber noch nicht angemeldet hat oder der Kauf kurzfristig geplatzt ist. Auch manche Kfz-Werkstätten, die zu wenig Stellfläche haben, lagern ihre Wagen im öffentlichen Raum zwischen.

In Gelsenkirchen hat sich die Zahl der Autos ohne Nummernschilder in den letzten sieben Jahren verdreifacht. 3500 Fahrzeuge hat das Ordnungsamt in diesem Jahr bereits mit einem roten Aufkleber versehen, auf dem der Besitzer aufgefordert wird, das Auto innerhalb von vier Wochen zu entfernen. Erst wenn diese Frist verstrichen ist und der Wagen immer noch an Ort und Stelle steht, darf er vom Ordnungsamt abgeschleppt werden.

Diese Prozedur ist per Gesetz vorgeschrieben und wird daher in allen NRW-Städten gleich gehandhabt. „Die Frist ist sehr lang“, findet Sebastian Veelken, stellvertretender Leiter des Düsseldorfer Ordnungsamtes. „Während der vierwöchigen Wartezeit melden sich immer wieder Anwohner bei uns, die verärgert sind über die rumstehenden Autos, weil sie Parkplätze oder Gehwege blockieren.“

Immerhin: Die Aufkleber zeigen in den meisten Fällen Wirkung. Rund drei Viertel aller beklebten Autos werden innerhalb der Vier-Wochen-Frist entfernt. Die übrigen werden vom Ordnungsamt abgeschleppt und zu einem zentralen Sammelparkplatz gebracht. Dann bemühen sich Mitarbeiter, den letzten Halter doch noch irgendwie ausfindig zu machen. Das kann beispielsweise über die Seriennummer eines Autos erfolgen. „Manchmal stellt sich aber auch heraus, dass der letzte Halter verstorben ist. Dann müssen die Erben ausfindig gemacht werden“, erklärt Jörg Esser von der Stadt Duisburg. In vielen Fällen dauert diese Recherche mehrere Wochen. Erst wenn wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wird das Auto zur Verwertung freigegeben. „Oft sind die Autos in so einem schlechten Zustand, dass sie nichts mehr wert sind und verschrottet werden“, erklärt Esser. In seltenen Fällen werden die Autos noch zugunsten der Stadtkasse versteigert.

Nicht nur in Gelsenkirchen ist die Zahl der Schrottautos gestiegen. Auch andere Städte wie Essen und Duisburg verzeichnen einen leichten Anstieg. In Düsseldorf und Dortmund sind die Zahlen hingegen seit Jahren konstant. In Düsseldorf werden pro Jahr beispielsweise rund 260 halterlose Autos abgeschleppt. Das Ordnungsamt Gelsenkirchen sieht zwei Gründe für den deutlichen Anstieg ihrer Zahlen: Zum einen würden viele Bürger eine neue App und die Hotline der Stadt nutzen, um auf die Fahrzeuge ohne Nummernschilder aufmerksam zu machen. Es ist also einfacher geworden, Mängel im öffentlichen Raum überhaupt zu melden. Zum anderen vermutet das Ordnungsamt, dass viele Zuwanderer schlichtweg nicht wissen, dass es verboten ist, ein nicht angemeldetes Auto über mehrere Wochen irgendwo abzustellen.