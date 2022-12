Schon über 50.000 Briefe „Wo wohnst du eigentlich, liebes Christkind?“

In der Christkind-Postfiliale in Engelskirchen ist Hochkonjunktur. Bereits über 50.000 Briefe sind beim Christkind und seinen fleißigen Helfern eingegangen, dabei ist die Schreibstube erst seit Mitte November geöffnet. „Jeder einzelne Brief wird beantwortet“, sagt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post, egal, was sich das Kind wünscht oder fragt. Bis das Christkind die Kinder mit ihren Wünschen an Heiligabend besucht, sind es noch knapp über drei Wochen. Zeit, für einen Zwischenbericht.