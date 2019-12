Quiz : Erkennen Sie diese NRW-Städte an ihrem Rathaus?

Erkennen Sie diese NRW-Städte an ihrem Rathaus?

Düsseldorf Das NRW-Heimatministerium sucht das schönste Rathaus im Land. Bürger können online für ihre Favoriten-Stadt abstimmen. Aber erkennen Sie Städte an ihrem Rathaus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Das Rathaus ist das Zentrum jeder Stadt. Doch außer Politikern, Stadtmitarbeitern und Journalisten gehen dort die wenigsten ein und aus. Trotzdem hat es eine besondere Bedeutung für einen Ort, etwa bei Hochzeiten oder Stadtfesten. Das nordrhein-westfälische Heimatministerium hat daher einen Wettbewerb ins Leben gerufen und sucht das schönste Rathaus in NRW. Mehr als 70 Vorschläge wurden bislang in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw abgegeben.

Ob eine Stadt aus der Region den Titel erhalten wird, steht erst im Frühjahr 2020 fest. Doch erkennen Sie die Städte der Region an ihren Rathäusern? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Über das „schönste Rathaus in NRW“ können Bürger ab Ende Februar 2020 auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen. Ins Leben gerufen hat Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, den Wettbewerb mit einem Videoaufruf am 15. September, dem Internationalen Tag der Demokratie. „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort“, sagte sie. „Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden.“