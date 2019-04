Mit „christlichen Werten“ : Der etwas andere Sexshop darf Zelte beim Evangelischen Kirchentag aufschlagen

Dortmund/Bielefeld Auf den ersten Klick sieht alles aus wie in einem herkömmlichen Online-Sexshop - nur ohne nackte Haut. Wer Tiger-Tangas oder entblößte Brüste erwartet, der sucht vergeblich. Nicht nur das ist den Gründern wichtig.

Dahinter steckt ein neues und nach Angaben der Macher einmaliges Konzept: „Schöner lieben“ ist der erste Erotikshop in Deutschland mit christlichen Werten. Ähnliche Konzepte gibt es in den Niederlanden und den USA. Davon haben sich vier junge Männer inspirieren lassen. Die Idee kam den Bielefeldern vor einigen Jahren. Bei einer Diskussion um mögliche Geschäftsideen stand der Vorschlag plötzlich im Raum, erinnern sich die Mitglieder evangelischer Freikirchen. Alle sind um die 30 Jahre alt. Zwei von ihnen sind verheiratet, einer hat eine Freundin, der vierte im Bunde ist Single. Für den weiblichen Blickwinkel holen sich die Männer regelmäßig Tipps von ihren Angebeteten.

Startschuss für die Website war der Reformationstag 2017. Regelmäßig feilt das Team an den Formulierungen der Philosophie. Die ist nämlich das A und O, erklären die Gründer. „Der sinnliche Shop mit christlichen Werten“, heißt es auf der Website. „Keine Nacktheit, keine Pornografie“, erklärt einer der Gründer, Timon Rahn, das Motto. Interessierte sollen sich in Ruhe auf der Seite umsehen, ohne ständig von nackten Damen abgelenkt zu sein. „Egal ob dick oder dünn, schwarz oder weiß, jeder soll sich abgeholt fühlen“, erklärt Rahn.

Während Freunde und Familie positiv auf das Geschäftsmodell reagierten, habe es zumindest in der früheren Gemeinde von Mitgründer Gerhard Peters Diskussionen gegeben. Heute ist keiner mehr in einer Gemeinde aktiv. So richtig gut kam die Idee dort nirgendwo an. Dabei soll das Konzept des Shops weit über den Verkauf hinausgehen. Das Gründer-Team wünscht sich eine breite öffentliche Diskussion zu Sexualität - auch in christlichen Kreisen. In Gemeinden sei das Thema überwiegend Neuland, erklärt Rahn und ergänzt: „Wir wollen das Thema aus der Schmuddelecke ziehen.“ Aktuell plant die Truppe einen Blog zu Themen wie „Sex und Wechseljahre“ oder „Erogene Zonen“.