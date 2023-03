„Im Namen des Volkes“ Schöffenwahl in NRW 2023 – alle Infos zum Amt des Laienrichters

Die geeigneten Frauen und Männer für das Schöffenamt zu finden, ist kommunale Angelegenheit. Zunächst wird durch den Rat der Gemeinde eine Vorschlagsliste erstellt, die mindestens doppelt so viele Bewerber enthalten muss, wie tatsächlich an Personen für das Schöffenamt benötigt werden. „Über die Aufnahme der Personen in die Vorschlagsliste entscheidet der Gemeinderat, der darauf zu achten hat, dass in der Vorschlagsliste alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden“, so das NRW-Justizministerium. Die Vorschlagslisten werden vom Gemeinderat an das zuständige Amtsgericht weitergeleitet. Dessen Schöffenwahlausschuss wählt dann die Schöffen für die nächsten fünf Jahre.