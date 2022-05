Schöffe eingeschlafen? : Mordprozess um Frauenleiche in Hamm unterbrochen

Mordprozess um Frauenleiche in Hamm unterbrochen

Dortmund Das Dortmunder Schwurgericht hat am Dienstag einen Mordprozess aus ungewöhnlichem Grund kurzzeitig unterbrochen. Ein Schöffe habe sich nicht ganz mit dem Fall befasst.

Die Verhandlung gegen den 28-Jährigen läuft bereits seit März. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2021 in Hamm eine 25 Jahre alte Frau erstochen zu haben. Die teilweise entkleidete Leiche wurde am nächsten Morgen von einem Spaziergänger im Park neben dem Oberlandesgericht gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem sexuellen Motiv aus. Der Verdächtige soll der Frau gefolgt sein, als diese sich in den frühen Morgenstunden von einer Diskothek zu Fuß auf den Heimweg machte.