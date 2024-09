Schnuppercamping für Einsteiger Ein Wohnmobil-Kurs in zehn Lektionen

Das Schöne am Camping: Es wird nie langweilig. Weil es immer was zu tun gibt. Heißt aber auch: Man muss geschaffen sein für diese Art von Urlaub. Weil das nicht jeder und jedem bewusst ist, bietet der ADAC Westfalen das bundesweit erste Schnupper-Camping mit Wohnmobilen an. Einen Tag alles übers rollende Eigenheim lernen und eine Nacht darin schlafen, das ist der Plan. Umsetzen werden ihn Juliane und Eckard im Schlaa aus Hagen, Sabine und Wolfgang Schmidt aus Lüdenscheid, Gabriela und Reinhard Trümpler aus Bochum sowie Jutta Kleineberg aus Bünde und ich. Uns alle zeichnet aus: Wir sind wohnmobiltechnisch vollkommen ahnungslos.