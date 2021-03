Tests in Kitas, Schulen und Unternehmen : Infrastruktur für Corona-Tests in NRW soll zügig aufgebaut werden

Düsseldorf Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern soll laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nun zügig die Infrastruktur für flächendeckende Tests in Kitas, Schulen und Unternehmen aufgebaut werden.

