Infektionskrankheit im Wuppertaler Zoo Schneeleopardin an Kuhpocken gestorben

Eine seltene Schneeleopardin ist im Wuppertaler Zoo trotz intensiver veterinärmedizinischer Behandlung an den Folgen einer Infektion mit dem Kuhpockenvirus gestorben. Das teilte der Zoo mit. Vor fast drei Wochen war es in dem Tierpark durch zugekaufte Futtertiere zu einem Ausbruch der Infektionskrankheit gekommen. Dadurch sind bereits mehrere Tiere verstorben, zuletzt auch die fast zwölfjährige Schneeleopardin „Aditi“. „In so kurzer Zeit trotz bester Versorgung mehrere Tiere an das Kuhpockenvirus verloren zu haben, ist für den Grünen Zoo und die Erhaltungszuchtprogramme besonders tragisch“, heißt es seitens des Zoos.