Wetter in NRW : Mehrere Glätte-Unfälle auf verschneiten Straßen

Eine verschneite, stark befahrene Autobahn (Symbolfoto). Foto: Bauch, Jana (jaba)

Düsseldorf Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mussten auch am Mittwoch auf den Straßen sehr vorsichtig sein. Im Berufsverkehr gab es zahlreiche Staus und mehrere Glätte-Unfälle. Ein Überblick.

Das winterliche Wetter hat am frühen Mittwochmorgen in NRW zu einigem Blechschaden geführt. Die Polizei verzeichnete aber zunächst keine größeren Unfälle. Einige Autofahrer seien mit Schnee und Glätte aber überfordert gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Autobahn-Leitstelle. Rund um Bochum und Recklinghausen kamen nach Angaben der Polizei insgesamt elf Fahrzeuge ins Rutschen. Verletzt wurde niemand.

Im morgendlichen Berufsverkehr hallten die Auswirkungen des Schneefalls nach: Der Mittwoch startete mit reichlich Verkehr auf teilweise glatten Straßen. Gegen 7.30 Uhr gab es am frühen Morgen rund 300 Kilometer Stau. Mehr dazu lesen Sie hier.

Viele der typischen Pendlerstrecken im Rheinland und im Ruhrgebiet waren betroffen. Auch in der Städteregion Aachen gab es seit Dienstagabend Polizei-Angaben zufolge 16 witterungsbedingte Unfälle, 3 Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Vielerorts schneite es auch in der Nacht. Am frühen Morgen fielen noch im Münsterland oder in Dortmund weiße Flocken, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes sagte. Zwar seien die Hauptstraßen geräumt. Autofahrer sollten aber trotzdem Acht geben, da die Straßen überfrieren könnten, so die Meteorologin.



Mehrere Zentimeter Neuschnee : Unfälle durch Schnee und glatte Straßen in NRW

Bis zum frühen Morgen hatte es in NRW Neuschnee von zwei bis höchstens vier Zentimetern gegeben. In Köln und Düsseldorf etwa lagen drei Zentimeter. Im Laufe des Morgens soll der Schneefall aufhören. Im Rheinland wurden Plusgrade erwartet - in den größeren Städten werde der Schnee deshalb tagsüber wahrscheinlich nicht liegen bleiben, erklärte die Meteorologin.

Bereits am Dienstagabend war es vereinzelt zu Unfällen bei Schnee und Glätte gekommen Im Kreis Kleve gab es in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen bei Schneeglätte insgesamt 25 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Bis auf einen Unfall, bei dem sich in Goch eine junge Autofahrerin schwer verletzte blieb es bei Blechschäden, meldet die Polizei. Im Kreis Wesel gab es acht Verkehrsunfälle wegen Glätte. Bei allen Unfällen entstand nur Sachschaden.

. In Düsseldorf-Derendorf kam ein Mercedes von der Straße ab und krachte in einen Stromkasten. Außerdem riss das Auto eine Litfaßsäule um. In den umliegenden Häusern fiel daraufhin der Strom aus.

Im Kreis Viersen verunglückte ein 19-Jähriger beim Überholen auf einer Bundesstraße, als er auf schneeglatter Straße zu schnell fuhr. Er und seine beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Früher am Abend übersah eine 52-jährige Radfahrerin bei dichtem Schneefall und Glätte ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch im Raum Solingen hatte es einer Polizeisprecherin zufolge am späten Abend drei Unfälle wegen Glätte gegeben. Eine Person wurde leicht verletzt.

(mro/dpa)