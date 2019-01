Mehr als 1000 wetterbedingte Unfälle : Schnee und Glätte haben NRW total im Griff

Eine glatte Straße (Symbolfoto). Foto: dpa, fru pzi

Düsseldorf Das Wetter hat in NRW für Chaos auf den Straßen gesorgt. Die Polizei zählte 14 Schwerverletzte und beziffert den entstandenen Sachschaden auf drei Millionen Euro - trotz tatkräftigem Einsatz der Streudienste. Autofahrer sollten auch weiter auf der Hut sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christos Pasvantis

In der Zeit von Mittwochmorgen (6 Uhr) bis Donnerstagmorgen (5 Uhr) hat es in NRW 1079 durch Schnee und Glätte bedingte Verkehrsunfälle gegeben. Das hat die Landesleitstelle der Polizei bekanntgegeben. Nicht mit eingerechnet sind dabei die Unfälle, die nichts mit dem Wetter zu tun hatten. Die Polizei zählte 14 Schwerverletzte, 63 Leichtverletzte und schätzt, dass sich der Sachschaden auf rund drei Millionen Euro belaufen wird.

Darüber hinaus kam es am Donnerstagmorgen in NRW zu Staus auf einer Gesamtlänge von über 350 Kilometern. „Die Verkehrslage war angespannt“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion, „und zwar deutlich früher als normalerweise und in erheblichem Ausmaß.“ So seien viele Pendler bereits frühzeitig aufgebrochen, was bereits ab 6.30 Uhr zu vollen Autobahnen führte. Auf der B1 zwischen Neuss und Düsseldorf rutschte schon gegen 6 Uhr ein Autofahrer auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in die Leitplanke und drehte sich, was für Chaos rund um Düsseldorf sorgte. „Wichtig ist in so einer Situation, dass sich die Fahrer den Bedingungen anpassen“, sagte der Sprecher. „Über eine Brücke fahren, als ob nichts wäre, ist das schlechteste, was man dann tun kann.“

So war es am frühen Morgen in vielen Großstädten auch auf den Hauptstraßen und Autobahnen noch glatt. Ein Sprecher von Straßen NRW sagte, dass im ganzen Land jeder verfügbare Mitarbeiter im Einsatz gewesen sei, um die Straßen bestmöglich zu räumen. „Wir haben uns vorbereitet, so gut es möglich war, können aber bei solchen Verhältnissen natürlich nie überall gleichzeitig sein.“ Dass es bei der derzeitigen Wetterlage trotzdem glatt werden könne, sei trotz Streudienst nicht zu verhindern: „Alle Mann sind im Einsatz, wir tun, was wir können. Als Autofahrer muss man trotzdem damit rechnen, dass es glatt wird.“

In Mönchengladbach war der Stadtbetrieb seit 3 Uhr im Einsatz. Bis alle Straßen mit der höchsten Priorität geräumt waren, dauerte es allerdings bis 8.30 Uhr. „Die Kollegen sind im Dauereinsatz, werden allerdings bis Mittag brauchen, bis auch die Nebenstraßen geräumt sind“, sagte eine Sprecherin.

Flugzeuge stehen am Donnerstagmorgen in Köln/Bonn am Airport im Schnee. Foto: dpa/Oliver Berg

Am Flughafen Köln/Bonn musste ab 9.15 Uhr der Betrieb eingestellt werden. Die Start- und Landebahnen sind wegen des Schneefalls geschlossen. Es kommt zu Verzögerungen. Am Flughafen Düsseldorf läuft der Betrieb hingegen normal, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Verkehrslage am Donnerstagnachmittag und am Wochenende vorerst wieder beruhigen wird. „Eine Situation mit so viel Schneefall war die Ausnahme“, sagte der Polizeisprecher. Laut der Verkehrsunfallstatistik gab es in NRW 2017 im Schnitt knapp 1800 Unfälle pro Tag.