Luftmassengrenze über NRW Darum bringt die derzeitige Wetterlage oft Eisregen und Schneemassen

Dass es zu Eisbildung oder Schneefall kommt, liegt daran, dass die Warmluft leichter ist als Kaltluft und daher in die Höhe steigt. So ist es dort wärmer als am schon lange gefrorenen Boden. Schneit es nun, schmilzt der Schnee in den wärmeren Luftschichten und trifft als Regen auf den Boden, wo er sofort gefriert. Entscheidend ist also nicht die Lufttemperatur, sondern die der Straßenoberfläche. Nach Norden hin wird der Kaltluftbereich innerhalb der Luftmassengrenze immer größer, so dass der Schnee nicht mehr schmilzt und auf dem kalten Boden liegen bleibt. In dieser Zone können dann schnell größere Schneemengen zusammenkommen.