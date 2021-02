Schnee und Eis in NRW : Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wintereinbruch

Düsseldorf Kurz sah es in NRW schon nach Frühling aus, nun ist der Winter zurück. Muss ich als Mieter Schnee schippen? Kann ich zu Hause bleiben, wenn der Bus nicht kommt? Und wie lange bleibt es so frostig? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

In vielen Teilen von NRW liegt so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Die klirrende Kälte bleibt noch ein paar Tage bestehen. Autobahnen sind teilweise gesperrt, die Fahrpläne von Bus und Bahn unzuverlässig. Die Polizei bittet alle, die zu Hause bleiben können, das auch zu tun.

Was gilt für den Arbeitsweg?

Spiegelglatte Straßen und Schneegestöber sind keine Gründe, nicht zur Arbeit zu gehen. Aus rechtlicher Sicht ist es Sache des Arbeitnehmers, wie er zur Arbeit kommt. Er trägt das sogenannte Wegerisiko. Es kann sich auch niemand damit herausreden, dass der Wintereinbruch überraschend kam, da schon am Wochenende klar war, dass sich zu Wochenbeginn an der Wetterlage wenig ändern wird.

Daher gilt: Gerade, wenn Einschränkungen auf dem Arbeitsweg vorher bekannt sind, müssen Arbeitnehmer alles „Zumutbare“ unternehmen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Im Zweifel müssen sie sich einfach früher auf den Arbeitsweg machen. Wenn der Mitarbeiter ohne eigenes Verschulden nicht zur Arbeit kommen an oder verspätet erscheint, kann ihm dies nicht negativ ausgelegt werden. Als Beispiel gilt ein nicht vorhersehbarer Unfall auf dem Arbeitsweg oder eine kurzfristige Sperrung einer Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn rät, sich mindestens eine Stunde vorher über mögliche Zugausfälle zu informieren. Wer kann, sollte in diesen Tagen aber ohnehin besser im Homeoffice arbeiten.

Wer muss Schnee schippen?

Wann und wo muss man fegen und streuen?

Winterdienst muss in der Regel von 7 bis 20 Uhr geleistet werden, an Orten mit hohem Publikumsaufkommen auch bis in die späten Abendstunden, an Sonn- und Feiertagen erst ab 8 oder 9 Uhr. Je nach Witterung muss im Laufe des Tages auch mehrmals gefegt und gestreut werden. Ist wegen anhaltenden Schneefalls eine Beseitigung sinnlos, entfällt die Räumungspflicht zwar, im Streitfall muss der Streupflichtige hierfür aber einen Nachweis erbringen.