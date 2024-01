Schnee und Eis erwartet Die Ruhe vor dem Sturm

Wer in NRW aktuell seine Wetter-App öffnet, dem springen vermutlich gerade einige Warnungen ins Auge. So wird im Rhein-Kreis Neuss seit 7 Uhr eine „Extreme Schnee- oder Eiswarnung“ ausgesprochen. Bei Alarmstufe „Hoch“ bedeutet das: Deutliche Bedrohung für Leben oder Besitz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am frühen Morgen bereits vor Glätte durch gefrierende Nässe. Auch über die Warnapp „Nina“ wurden am Morgen zahlreiche Nachrichten auf Handys verschickt. „Straßen können stellenweise unpassierbar sein. Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen“, mahnten die Behörden. Konkret appellierten sie: „Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“ Bis zum Mittag suchte man die Flocken im Rheinland jedoch vergeblich.