Maßnahmen in der Eifel wirken : Lage in Wintersportorten entspannt sich nach Touristen-Ansturm

Besucher im Skigebiet "Weißer Stein" in der Eifel stehen vor einem Bauzaun, der die Zufahrt eines Parkplatzes sperrt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Hellenthal Der Ausflugsort Hellenthal in der Eifel war am Wochenende trotz geltender Corona-Regeln von Tausenden Menschen besucht worden. Die Stadt sperrte daraufhin Parkplätze an Ausflugszielen ab.

Die Maßnahmen gegen den Ansturm von Schnee-Touristen in der Eifel-Gemeinde Hellenthal scheinen zu wirken. „Die Lage ist etwas entspannter“, erklärte ein Vertreter der 8000-Einwohner-Gemeinde am Dienstag.

Der Ausflugsort für Wintertouristen war am Wochenende mitten in der Corona-Pandemie von Tausenden Ausflüglern besucht worden und hatte ein Verkehrschaos erlebt. Daraufhin sperrte die Stadt die Parkplätze an Ausflugszielen ab. Lifte am Skigebiet und Schneewanderwege waren bereits vorher gesperrt.

Am Dienstag kontrollierten Mitarbeiter der Stadt, dass Parkverbote und Corona-Vorschriften eingehalten wurden. In Winterberg im Sauerland sind Pisten und Parkplätze seit Sonntag gesperrt.

Mit Blick auf das kommende Wochenende wollen sich die Bürgermeister von Hellenthal und der benachbarten Orte im Kreis Euskirchen absprechen, sagte der Sprecher. Auch die Nachbargemeinden hatten unter dem Ansturm gelitten. Da es coronabedingt keine Angebote gab, wurden teils Gärten als Toilette benutzt und Autos wild am Straßenrand und auf Wiesen geparkt.

(chal/dpa)