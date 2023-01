Mehr als 170 Kilometer Stau Schneefall sorgt für Verzögerungen im Berufsverkehr in NRW

Leichter Schneefall hat am Donnerstagmorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Große Probleme gab es nach Einschätzungen der Polizei aber zunächst nicht. „Es ist ein bisschen rutschig“, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Auch in anderen Teilen des Landes blieb es zunächst bei kleineren Blechschäden. „Auf eine solche Wetterlage sollte im Januar jeder vorbereitet sein“, sagte eine Sprecherin in Dortmund.