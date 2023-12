Es wird richtig winterlich Polare Luft bringt den Schnee zurück nach NRW

Am Freitag ist gerade im Osten des Landes mit Dauerfrost zu rechnen. Es wird stark bewölkt bis bedeckt sein, im Tagesverlauf sind in der Nordhälfte einzelne Auflockerungen möglich. In der Eifel kann es etwas schneien. In der Nacht zu Samstag soll es in weiten Teilen bis ins Tiefland Frost geben, gebietsweise ist Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Auf dem kahlen Asten kann es bis -9 Grad kalt werden.