Viele Schulen geschlossen Schnee legt Verkehr im Süden von NRW lahm

Mit dicken Schneeflocken hat Tief Gertrud den Süden Nordrhein-Westfalens in eine weiße Winterlandschaft verwandelt und für Probleme auf den Straßen gesorgt. Kinder zogen am Mittwoch mit dem Schlitten los, Autos und Lastwagen kämpften mit der Glätte. In Südwestfalen wurde der Busverkehr teilweise eingestellt, im Bergischen Land waren Straßen unpassierbar, Räumdienste waren im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst warnte, dass es auch im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen noch Probleme durch starken Schneefall geben könne. Viele Schulen im Süden von NRW bleiben deshalb den zweiten Tag in Folge geschlossen.