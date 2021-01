Wetter-Warnung : Schnee und glatte Straßen in NRW

Schnee in NRW: Der Deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage glatte Straßen angekündigt (Symbolbild). Foto: dpa/Rene Traut

Der Winter kommt nach NRW. In der Nacht zu Donnerstag wird es vor allem in Westfalen und im Bergischen Land weiß. Auf den Straßen dürfte es dann rutschig werden.

Das berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. In einem Streifen vom Mindener Land in Richtung Sauerland und Bergisches Land sollen die Flocken demnach liegen bleiben. Ob das auch für den Schnee im Ruhrgebiet und im Münsterland gelte, sei fraglich. Ab dem Abend kann es auch in tieferen Lagen glatt werden.

Zunächst bleibt es am Mittwoch tagsüber noch bei leichten Schneefällen oberhalb von etwa 400 Metern. Der DWD warnt bei Temperaturen im Frostbereich bereits tagsüber vor Glätte. In der Nacht zu Donnerstag sei insbesondere in Westfalen verbreitet mit glatten Straßen zu rechnen.

Am Donnerstag rechnet der DWD den Angaben zufolge immer wieder mit Niederschlägen. Im Bergland soll es demnach erneut leichten Schneefall geben, der sich auch bis in den Freitag hineinzieht. Im Tagesverlauf kommt laut DWD in der Eifel die ein oder andere Flocke vom Himmel. In tieferen Lagen entlang des Rheins soll es überwiegend Regen geben. Dort kann es den Angaben zufolge auch glatt werden.

Weitgehend grau dürfte es demnach aber im Rheinland und am Niederrhein bleiben. Laut DWD kommt der Niederschlag größtenteils im Regen- oder Schneeregengewand daher.

(bsch/dpa)