LIVE Warnung vor starkem Schneefall Unwetterfront hat NRW erreicht — Eisglätte in der Eifel

Düsseldorf · Für mehrere Regionen in Deutschland und den Süden von NRW gilt für Mittwoch eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall. An mehreren Flughäfen fallen Flüge aus, die Bahn warnt vor Problemen in ganz Deutschland.

17.01.2024 , 11:46 Uhr

(top/dpa)