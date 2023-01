Bilder Schneefall in NRW behindert Verkehr – mehrere Unfälle

Einige Zentimeter Schnee bis ins rheinische Flachland haben Pendlern am Donnerstagmorgen viel Geduld abverlangt. Obwohl der Winterdienst im Großeinsatz war, gab es in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen Behinderungen auf den Straßen. In Kierspe stehen Einsatzkräfte an einer Steigung, an der ein Sattelschlepper in ein Auto gerutscht ist.