Wintereinbruch in NRW Schneeballschlachten – was ist erlaubt und was verboten?

In Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht auf Montag recht viel Schnee gefallen: Mehrere Zentimeter blieben auf Dächern, Straßen und Wiesen liegen. Kein Wunder, dass bereits erste Schneemänner gebaut und in den Straßen Schneeballschlachten ausgefochten wurden. Doch auch, wenn die weißen Landschaften und Straßen die Nachteile für einen Moment vergessen lassen: Vor allem bei einer Schneeballschlacht gibt es einige Regeln zu beachten.