Hier wurde es heute weiß Schnee im April – in NRW kam es zu mehreren Unfällen

In Pömbsen, ein Ortsteil von Bad Driburg, wurde die Marke von zwölf Zentimeter Neuschnee geknackt. In Warburg wurden fünf Zentimeter gemessen. Die Liste aller weiß gewordenen Städte ist noch länger. Aber auch am Kahlen Asten liegt Schnee. „Oberhalb von 400 Metern Höhe schneite es in der Nacht. Hauptsächlich betroffen ist NRW an der Grenze zu Niedersachsen“, so der Meteorologe. Auch in Delbrück in Ostwestfalen wurde ein Zentimeter Neuschnee gemessen. „Das ist schon nicht schlecht.“