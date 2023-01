Winterdienste im Großeinsatz Glätte und Schnee behindern Verkehr in NRW – A 46 wieder frei

Am Donnerstagvormittag gibt es vor allem in der Südhälfte NRWs Schneeschauer, die im Nachmittagsverlauf langsam abziehen sollen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Aus dem Nordwesten ziehen einzelne Schneeschauer auf, in Tieflagen kommt es zu Schneeregen- oder Regenschauern. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis fünf Grad, in Hochlagen minus zwei bis plus ein Grad. In der Nacht auf Freitag gibt es insbesondere im Süden des Landes einzelne Schneeschauer, ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Streckenweise sorgen gefrierende Nässe oder Schnee für Glätte.