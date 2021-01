Fotos aus Duisburg, Hilden und Viersen : So schön ist der Schnee in der Region

So schön ist der Schnee in der Region

Düsseldorf Der Sonntag hat viele Menschen in NRW mit einer plötzlichen weißen Pracht überrascht. Schnee bedeckt vielerorts die Landschaft. Wir haben Fotos aus der Region zusammengetragen.

Am Sonntag sind viele Bewohner der Region an die Schneeschaufeln gerufen worden. Eine dicke Lage Schnee hatte Straßen, Gehwege und Gärten überzogen. Örtlich bis zu zehn Zentimeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekanntgibt. Während in den niederen Lagen wie etwa in Viersen und Duisburg bei Tagesanbruch bereits Tauwetter einsetzte, blieb die weiße Pracht im bergischen Hilden länger liegen.